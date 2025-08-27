United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 27,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.590 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 27,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,52 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,22 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je United Internet-Aktie.

