United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,32 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 27,32 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 27,42 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 27,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,42 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 685 Stück gehandelt.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 87,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 2,06 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

