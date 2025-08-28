United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

United Internet im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,28 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 27,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 27,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,06 EUR. Bisher wurden heute 1.056 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 27,48 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,495 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

