United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag nordwärts

29.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 19,77 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 19,77 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 19,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 7.420 Stück. Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 13,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Abschläge von 37,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,31 EUR aus. Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.443,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.443,70 EUR. Die United Internet-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte United Internet die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus XETRA-Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus XETRA-Handel: TecDAX mittags auf grünem Terrain

