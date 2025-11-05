UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 327,57 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 327,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 324,25 USD. Bei 326,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 615.564 UnitedHealth-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 92,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,37 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,58 USD.
Am 28.10.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 6,51 USD je Aktie vermeldet. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen