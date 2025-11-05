UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit KursVerlusten

Kurs der UnitedHealth

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 327,57 USD abwärts.

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 327,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 324,25 USD. Bei 326,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 615.564 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 92,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,37 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,58 USD.

Am 28.10.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 6,51 USD je Aktie vermeldet. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

