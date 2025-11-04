DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.530 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag freundlich

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 336,18 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
290,70 EUR 2,70 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 336,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 336,50 USD. Bei 328,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 307.784 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 43,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,58 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 28.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,51 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 100,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

