UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gibt am Montagabend ab
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 331,64 USD.
Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 331,64 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 326,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,21 USD. Bisher wurden via New York 851.862 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 90,10 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 41,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,58 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,16 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,31 USD je Aktie.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
