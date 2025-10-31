UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth wird am Abend ausgebremst

Kurs der UnitedHealth

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 339,74 USD ab.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 339,74 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 337,25 USD. Mit einem Wert von 343,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 679.402 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 85,57 Prozent Luft nach oben. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 30,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,58 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

UnitedHealth gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,31 USD je UnitedHealth-Aktie.

