UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 346,09 USD.
Das Papier von UnitedHealth legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 346,09 USD. Bei 346,28 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.332 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 45,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,58 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
UnitedHealth gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,59 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 100,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,31 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
