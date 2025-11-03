UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag mit Einbußen

UnitedHealth im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 334,69 USD.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 334,69 USD. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 334,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,21 USD. Zuletzt wechselten 237.314 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 29,89 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,58 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 113,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,31 USD je UnitedHealth-Aktie.

