DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,45 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
UnitedHealth im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag mit Einbußen

03.11.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 334,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
284,00 EUR -11,05 EUR -3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 334,69 USD. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 334,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,21 USD. Zuletzt wechselten 237.314 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 29,89 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,58 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 113,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,31 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen