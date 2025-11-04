DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Aktienkurs aktuell

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von UnitedHealth

04.11.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 331,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
288,20 EUR 0,20 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 331,23 USD abwärts. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 328,00 USD. Bei 328,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 675.539 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 90,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 41,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,58 USD.

UnitedHealth ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 100,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

