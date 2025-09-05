UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei UnitedHealth am Dienstagnachmittag zu

Kurs der UnitedHealth

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 327,59 USD zu.

Das Papier von UnitedHealth legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 327,59 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 334,00 USD. Mit einem Wert von 332,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 739.308 UnitedHealth-Aktien.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 92,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 28,37 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,46 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

