UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Donnerstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 349,44 USD zu.
Das Papier von UnitedHealth konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 349,44 USD. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,61 USD an. Mit einem Wert von 349,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 273.710 Stück.
Bei 630,45 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,42 Prozent hinzugewinnen. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 48,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.
Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,86 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.10.2025 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
