Kurs der UnitedHealth

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag seitwärts

11.11.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von UnitedHealth zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 321,30 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der UnitedHealth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 321,30 USD. Bei 323,96 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 321,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 323,30 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 131.947 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 36,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,58 USD belaufen.

Am 28.10.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,59 USD, nach 6,51 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 113,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

