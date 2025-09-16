UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 342,15 USD. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 343,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 343,30 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.024 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 84,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,46 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Am 09.10.2026 wird UnitedHealth schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

