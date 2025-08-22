DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Profil
Blick auf Aktienkurs

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Montagabend auf rotes Terrain

25.08.25 20:24 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Montagabend auf rotes Terrain

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 304,60 USD ab.

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 304,60 USD. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 302,74 USD. Bei 308,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 850.148 UnitedHealth-Aktien.

Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 106,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 29,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 3,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 4,54 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen