DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.481 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,39 -2,0%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienentwicklung

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 307,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
261,90 EUR -0,80 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 307,36 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 307,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 304,31 USD. Zuletzt wechselten 252.786 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 105,12 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 30,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen