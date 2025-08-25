UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 307,36 USD.

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 307,36 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 307,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 304,31 USD. Zuletzt wechselten 252.786 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 105,12 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 30,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,44 USD je Aktie belaufen.

