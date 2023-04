Neue Regelung der EU: Umstellung auf USB-C-Anschluss - so will Apple profitieren

Aktien in diesem Artikel Apple 149,70 EUR

• EU-Regulierung: USB-C für iPhones• Volle Ladegeschwindigkeit nur mit zertifiziertem Zubehör• Keine maximale Ladegeschwindigkeit bei nicht-Apple-Produkten

Die neue Regelung

Die Europäische Kommission hat kürzlich neue Regulierungen vorgeschlagen, die vorsehen, dass alle Smartphone-Hersteller in der Europäischen Union USB-C als einheitlichen Ladeanschluss verwenden müssen. Diese Initiative soll helfen, Elektroschrott zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit für Verbraucher zu verbessern, indem sie das Chaos der unterschiedlichen Ladekabel beseitigt. Apple, das bisher auf seinen proprietären Lightning-Anschluss bestanden hat, wird dadurch dazu gezwungen, den USB-C-Standard in seinen zukünftigen iPhones zu übernehmen.

Obwohl Apple bisher auf den Lightning-Anschluss gesetzt hat, ist USB-C dem Unternehmen nicht gänzlich fremd: Tatsächlich hat Apple USB-C bereits in einigen seiner Produkte implementiert, wie zum Beispiel dem MacBook, dem MacBook Pro und dem iPad Pro. Es ist also nicht allzu verwunderlich, dass Apple sich anpassen wird und USB-C in seinen iPhones einführen wird.

Der Haken

Apple plant allerdings, die volle Ladegeschwindigkeit, die USB-C beim iPhone 15 ermöglicht, nur mit zertifiziertem Zubehör, wie Kabeln und Ladeadaptern, zu erreichen. Durch die Implementierung einer MFi-Zertifizierung ("Made for iPhone") für USB-C-Zubehör, die seit einiger Zeit in der Branche gemunkelt wird, könnte Apple von dieser Beschränkung profitieren. Die Verwendung von zertifiziertem Zubehör stellt sicher, dass Kunden die volle Ladegeschwindigkeit nutzen können, und schafft gleichzeitig eine Einnahmequelle für Apple.

Laut dem renommierten Apple-Experten Ming-Chi Kuo rechnet das Unternehmen mit einer enormen Nachfrage nach passenden USB-C-Ladeadaptern. Die Prognose geht von einem Anstieg von bis zu 120 Prozent aus, wie 9to5Mac berichtet. Da Apple seine eigenen Ladeadapter verkauft, würde dieser Anstieg der Nachfrage zu einer erheblichen Steigerung der Einnahmen für das Unternehmen führen.

Für Verbraucher bedeutet dies, dass sie möglicherweise mehr für zertifiziertes Zubehör ausgeben müssen, um die volle Leistung ihres iPhone 15 mit USB-C-Anschluss nutzen zu können. Während sie noch in der Lage sein werden, nicht-Apple- oder nicht-zertifizierte USB-C-Kabel und -Adapter zu verwenden, werden sie möglicherweise nicht die maximale Ladegeschwindigkeit erreichen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hans Eder/PantherMedia GmbH, nui7711 / Shutterstock.com