VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 276,41 USD zu.

Um 20:05 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 276,41 USD nach oben. Kurzfristig markierte die VeriSign-Aktie bei 276,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.395 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 36,46 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,01 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 8,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien