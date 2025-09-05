VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 282,95 USD.

Das Papier von VeriSign legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 282,95 USD. Bei 282,95 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 281,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 24.930 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 61,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien