VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Abend an Boden

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 282,88 USD.

Das Papier von VeriSign konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 282,88 USD. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 284,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.081 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 8,87 Prozent niedriger. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 37,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien