Kurs der VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Donnerstagabend an

13.11.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Donnerstagabend an

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 252,87 USD nach oben.

Das Papier von VeriSign konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 252,87 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,40 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 250,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 102.352 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 177,52 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Abschläge von 29,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Am 23.10.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 390,60 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 419,10 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
