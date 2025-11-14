VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 253,53 USD nach oben.

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 253,53 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 254,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.255 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,52 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,98 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 419,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 390,60 Mio. USD umgesetzt.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,12 USD fest.

