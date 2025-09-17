DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Aktienentwicklung

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag kaum bewegt

18.09.25 16:11 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 287,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
241,20 EUR 0,80 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr bei 287,54 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 288,00 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 286,21 USD nach. Bei 286,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 14.221 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 7,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

