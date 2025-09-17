VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 287,54 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr bei 287,54 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 288,00 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 286,21 USD nach. Bei 286,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 14.221 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 7,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

