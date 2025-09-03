Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Verizon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 44,28 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 44,28 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 44,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 641.776 Verizon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 6,96 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 15,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34,50 Mrd. USD gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

Warren Buffett in Kindheit rebellisch: Ich habe die Ruhestandsaktien meiner Lehrer leerverkauft