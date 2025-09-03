DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Verizon im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Abend an Fahrt

04.09.25 20:25 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 44,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,98 EUR 0,76 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 44,19 USD. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 44,41 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,07 USD. Zuletzt wechselten 1.417.507 Verizon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Abschläge von 14,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.

Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,18 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,50 Mrd. USD – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

