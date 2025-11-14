Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Blick auf Verizon-Kurs

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 40,98 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,98 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,66 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.982.187 Verizon-Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 15,57 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,59 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus.

Verizon ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.

