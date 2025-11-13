Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon schiebt sich am Donnerstagabend vor

Verizon im Blick

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 41,39 USD. Die Verizon-Aktie legte bis auf 41,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.309.037 Verizon-Aktien.

Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 14,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,74 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 33,82 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 27.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

