Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

15.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,92 EUR 0,25 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 40,46 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 40,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,42 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 400.499 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 7,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
