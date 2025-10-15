Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Verizon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 40,46 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 40,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,42 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 400.499 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 7,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.
Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,69 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2018
|Verizon Overweight
|Barclays Capital
|22.01.2018
|Verizon Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2017
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.2017
|Verizon Hold
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2009
|Verizon Communications neues Kursziel
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|06.01.2009
|Verizon Communications Downgrade
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|24.04.2007
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen