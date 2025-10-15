Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Mittwochabend verlustreich
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,37 USD.
Die Verizon-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 40,37 USD abwärts. In der Spitze büßte die Verizon-Aktie bis auf 40,24 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.193.710 Verizon-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 47,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,32 Prozent. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 7,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 21.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.
