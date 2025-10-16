DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.313 +0,2%Top 10 Crypto14,97 -1,7%Nas22.704 +0,2%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Verizon-Kurs

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag kaum bewegt

16.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Verizon hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Verizon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 40,40 USD.

Verizon Inc.
34,72 EUR -0,20 EUR -0,56%
Die Verizon-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 40,40 USD. Bei 40,56 USD erreichte die Verizon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,31 USD nach. Bei 40,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 344.736 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,22 Prozent. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 6,96 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

