Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Abend ins Plus

DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,28 USD nach oben.

Die Verizon-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 44,28 USD. Die Verizon-Aktie legte bis auf 44,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,87 USD. Zuletzt wechselten 1.040.561 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,94 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 17,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.

Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

