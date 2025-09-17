Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verzeichnet am Abend Verluste

DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1782 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
So bewegt sich Verizon

18.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 43,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,10 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 43,78 USD. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 43,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.323.303 Verizon-Aktien den Besitzer.

Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,18 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Am 27.10.2026 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

