Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend kaum bewegt

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,47 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Verizon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 41,47 USD. Bei 41,61 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 40,95 USD. Bei 41,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.509.825 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Mit einem Zuwachs von 14,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,82 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile