DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.462 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.072 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend kaum bewegt

19.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,47 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,00 EUR 0,28 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Verizon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 41,47 USD. Bei 41,61 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 40,95 USD. Bei 41,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.509.825 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Mit einem Zuwachs von 14,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,82 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen