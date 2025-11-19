Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,33 USD ab.

Die Verizon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,33 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 41,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,50 USD. Bisher wurden heute 518.263 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.10.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,82 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

