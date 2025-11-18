Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Dienstagabend an Fahrt
Die Aktie von Verizon zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,42 USD.
Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 41,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 41,49 USD. Mit einem Wert von 41,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.957.010 Verizon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,33 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (37,59 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 29.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 33,82 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
