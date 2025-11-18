Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,14 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 41,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 514.314 Verizon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. 15,11 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 9,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,74 USD belaufen.
Am 29.10.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Verizon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.
