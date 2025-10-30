DAX24.116 ±-0,0%Est505.690 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.775 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1562 -0,4%Öl65,05 +0,2%Gold3.998 +1,4%
Kursentwicklung im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Nachmittag schwächer

30.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 39,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
33,84 EUR -0,62 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 39,36 USD. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 39,28 USD. Bei 40,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.205.614 Verizon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 16,88 Prozent niedriger. Bei 37,59 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen