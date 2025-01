Verkauf

Kering-Aktie in Grün: Kering veräußert italienische Luxus-Outlets an Simon Property Group

31.01.25 09:21 Uhr

Kering hat The Mall Luxury Outlets in Italien an die Simon Property Group verkauft.

Der Luxusgüterkonzern, zu dem Gucci, Saint Lauren und Balenciaga gehören, teilte mit, dass die Veräußerung des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichs einen Nettoerlös von rund 350 Millionen Euro einbringen wird. The Mall, gegründet im Jahr 2001, betreibt zwei Luxus-Outlets in Italien, in denen die Marken von Kering auch nach dem Verkauf weiter präsent sein sollen. Kering konzentriert ihren Outlet-Vertrieb nach eigenen Angaben derzeit auf eine begrenzte Anzahl exklusiver Standorte. Die Kering-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,25 Prozent höher bei 256,60 Euro. Von Adam Whittaker DOW JONES

