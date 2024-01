Verluste in New York: S&P 500 fällt

NYSE-Handel im Blick

So bewegt sich der S&P 500 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag gibt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,18 Prozent auf 4.885,39 Punkte nach. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 41,138 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 4.891,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4.894,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4.881,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.906,69 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,659 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 26.12.2023, bei 4.774,75 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 4.137,23 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 26.01.2023, einen Stand von 4.060,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,01 Prozent nach oben. 4.906,69 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell American Express (+ 6,16 Prozent auf 199,65 USD), Bio-Rad Laboratories (+ 5,66 Prozent auf 334,19 USD), Capital One Financial (+ 4,23 Prozent auf 138,16 USD), Danaher (+ 3,78 Prozent auf 235,99 USD) und Lumen Technologies (+ 3,62 Prozent auf 1,43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-25,00 Prozent auf 0,08 USD), Intel (-12,26 Prozent auf 43,48 USD), KLA-Tencor (-6,07 Prozent auf 602,73 USD), Teradyne (-3,88 Prozent auf 105,68 USD) und Western Digital (-3,22 Prozent auf 58,39 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.835.636 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 120,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net