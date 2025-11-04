Adtran Networks-Aktie: 2025er-Margenziel gesenkt - Umsatzplus in Q3
Der Telekomausrüster Adtran Networks rechnet mit Verzögerungen bei Auslieferungen und hat daher die Margenprognose für das laufende Jahr gesenkt.
Werte in diesem Artikel
Bei der Marge, gemessen am operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), werde jetzt ein Wert im niedrigen negativen bis zu einem niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich erwartet, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Bislang hatte die Tochter des US-Konzerns ADTRAN Holdings eine operative Marge im positiven einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.
Im dritten Quartal legte der Umsatz wegen höherer Investitionen von Cloud und Telekommunikationsdienstleistern im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf knapp 128 Millionen Euro zu. Vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten verdiente Adtran Networks 3,8 Millionen Euro. Im Vorjahresabschnitt hatte Adtran Networks operativ noch in den roten Zahlen gesteckt. Die bereinigte Ebit-Marge habe im dritten Quartal bei 3,0 Prozent gelegen - nach einem Minus von 4,1 Prozent im Vorjahresabschnitt.
Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings (ADTRAN). Dieser hält rund zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile.
/zb/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2023
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
