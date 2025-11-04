NORMA Group-Aktie: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen
Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat im dritten Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren bekommen.
Werte in diesem Artikel
Zudem belasteten höhere Kosten bei Personal und Logistik das operative Ergebnis. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten für das fortgeführte Geschäft brach um fast die Hälfte auf 3,8 Millionen Euro ein, wie das SDAX-Unternehmen NORMA am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Dabei rechnet der Autozulieferer die Wassermanagement-Sparte heraus, die er an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems verkauft. Dementsprechend wurden auch die Vorjahreswerte angepasst.
Der Umsatz schrumpfte ohne die verkaufte Sparte in den drei Monaten bis Ende September um mehr als 4,3 Prozent auf 197,5 Millionen Euro. Hier belasteten auch ungünstige Wechselkurse die Erlöse - rechnet man diese heraus, dann betrug der Rückgang 1,1 Prozent.
Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone. Der Fehlbetrag im fortzuführenden Geschäft betrug 52 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro gemacht. Die Jahresziele für das fortgeführte Geschäft bestätigte das Unternehmen.
/mne/mis
MAINTAL (dpa-AFX)
