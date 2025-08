Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 337,01 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 337,01 USD ab. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 336,41 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,13 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.600 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 254,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,48 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,42 USD je Aktie aus.

