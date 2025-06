Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 369,83 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 369,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 370,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 369,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 133.879 Visa-Aktien.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 371,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,32 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 252,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 387,25 USD für die Visa-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,59 Mrd. USD – ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,33 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Einführung des digitalen Euro wohl nur unter hohen Kosten möglich

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen