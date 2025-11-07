DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.954 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,63 +0,1%Gold4.001 +0,6%
Aktienentwicklung

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Freitagabend ab

07.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Visa gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 336,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
290,20 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 336,39 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 334,90 USD aus. Bei 337,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 319.725 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 10,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (299,05 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,36 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 396,40 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

