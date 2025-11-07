DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Blick auf Visa-Kurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Freitagnachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 337,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
291,90 EUR 1,60 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 337,61 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 338,27 USD. Bei 337,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 132.375 Visa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 299,05 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 2,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

