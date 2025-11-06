DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,36 -0,3%Gold3.985 +0,2%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend tiefer

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 336,33 USD.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 336,33 USD nach. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,77 USD nach. Bei 336,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 392.394 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 10,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 299,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 12,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,68 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 9,62 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
