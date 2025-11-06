Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 335,20 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 335,20 USD ab. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 334,26 USD. Mit einem Wert von 336,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 172.930 Visa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,03 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 299,05 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,68 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 396,40 USD an.

Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht