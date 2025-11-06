DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.070 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienentwicklung

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

06.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 335,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
290,30 EUR -5,85 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 335,20 USD ab. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 334,26 USD. Mit einem Wert von 336,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 172.930 Visa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,03 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 299,05 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,68 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 396,40 USD an.

Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen