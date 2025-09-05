DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.431 +0,1%Nas21.795 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,16 +0,8%Gold3.634 +1,3%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verliert am Abend

08.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 342,70 USD ab.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 342,70 USD nach. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 341,14 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,34 USD. Zuletzt wechselten via New York 311.274 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,85 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

