Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 337,63 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 337,63 USD. Bei 338,27 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 336,16 USD. Zuletzt wurden via New York 110.520 Visa-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 10,09 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 299,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,69 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 396,40 USD an.
Visa gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,79 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
